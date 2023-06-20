Проблемы с синхронизацией: в мэрии Калининграда пообещали убрать препятствия с велодорожек

Проблемы с синхронизацией: в мэрии Калининграда пообещали убрать препятствия с велодорожек
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Калининграда
Все новости по теме: Строительство велодорожек

В Калининграде появление новых велодорожек спровоцировало появление в социальных сетях массы фотографий с опасными препятствиями для велосипедистов. В мэрии города сообщили, что демонтаж будет проведен, но чуть позже — работы, как выяснилось, различные городские службы «не сумели синхронизировать».

«В МКУ „ГДСР“ пояснили, что стойки знаков, опоры, малые архитектурные формы с велодорожек уберут, — отреагировали в пресс-службе горадминистрации на массовые жалобы. — Переносом средств организации движения и нанесением разметки занимаются по муниципальным заказам разные подрядчики, с разными материалами и оборудованием. Их действия не всегда удаётся синхронизировать, но велодорожки будут освобождены».

Ранее в мэрии сообщили, что будут демонтированы бетонные полусферы с новой велодорожки на улице Грига.

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