Проблемы с синхронизацией: в мэрии Калининграда пообещали убрать препятствия с велодорожек

В Калининграде появление новых велодорожек спровоцировало появление в социальных сетях массы фотографий с опасными препятствиями для велосипедистов. В мэрии города сообщили, что демонтаж будет проведен, но чуть позже — работы, как выяснилось, различные городские службы «не сумели синхронизировать».



«В МКУ „ГДСР“ пояснили, что стойки знаков, опоры, малые архитектурные формы с велодорожек уберут, — отреагировали в пресс-службе горадминистрации на массовые жалобы. — Переносом средств организации движения и нанесением разметки занимаются по муниципальным заказам разные подрядчики, с разными материалами и оборудованием. Их действия не всегда удаётся синхронизировать, но велодорожки будут освобождены».