На Куршской косе предупреждают о временном закрытии экологических троп

На Куршской косе предупреждают о временном закрытии экологических троп
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В среду, 21 июня, на территории национального парка «Куршская коса» планируется поочередно закрыть экологические тропы на обработку от клещей. Как сообщает пресс-служба нацпарка, профилактическая акарицидная обработка будет проводиться в течение часа-полутора на каждом маршруте.

«Иксодовые клещи могут быть переносчиками возбудителей опасных болезней, — предупредили в пресс-службе. — Чтобы исключить риск укуса посетителей этими членистоногими, администрацией нацпарка принято решение повторно обработать экологические тропы, автостоянки, пикниковое место на озере Чайка и территорию визит-центра „Музейный комплекс“».

Обработку планируют начать ранним утром с дальних экологических троп «Высота Эфа», «Озеро Лебедь», «Танцующий лес», «Высота Мюллера», а в конце дня обработают территорию визит-центра и «Королевский бор».

Уже после обработки посетителям Куршской косы рекомендуется не сходить с настилов и придерживаться трассы маршрутов «во избежание контактов с клещами и заражения».

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