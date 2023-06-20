В конце июня в Калининграде обещают закрыть очередной участок улицы Красной

В конце июня в Калининграде обещают закрыть очередной участок улицы Красной
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В рамках капитального ремонта на ул. Красной намерены закрыть для движения очередные участки дороги. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 29 июня по 9 июля планируется ограничить движение транспорта на отрезке от дома № 91 до дома № 104 по ул. Красной, а с 10 июля по 15 ноября — участки от ул. Степана Разина до ул. Карла Маркса, а также от ул. Маршала Борзова до ул. Чекистов. 

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Отмечается, что в связи с перекрытием улицы автобусные маршруты №№ 27, 28 (в сторону конечного остановочного пункта «Ул. Ломоносова») будут направлены по ул. Борзова, ул. Ломоносова. В обратном направлении — согласно существующим схемам движения. 

Реконструкция улицы Красной в Калининграде началась в апреле 2023 года. Власти сообщили, что движение по участку от пересечения с улицей Степана Разина до перекрестка с проспектом Мира будет закрыто до 15 сентября 2023. 

В октябре 2022 года аукцион по капремонту улицы от проспекта Мира до улицы Маршала Борзова (1,8 км) выиграла компания «Мосинжиниринг». Контракт был заключен на 200 011 188 рублей при стартовой цене торгов в 202 031 503 рубля. Работы компании предстоит выполнить до конца 2023 года.

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