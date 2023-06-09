«Ровно и нарядно»: власти объяснили, почему не получается сохранить исторический облик Красной

Проблемы с реконструкцией улицы Красной, которые тревожат ее жителей, дошли до мэрии города. В четверг, 8 июня, первый замглавы администрации города Игорь Шлыков вместе с подрядчиками и проектировщиками решил оценить масштаб проблемы и выслушать недовольных. Свои позиции по многим вопросам власти сдавать не собираются, но кое-какие шаги навстречу общественности они все-таки решили сделать. «Новый Калининград» понаблюдал за общением горожан с чиновниками и выяснил, что проект обновления оказался не совсем тем, что город хотел бы видеть.



Фантомное историческое мощение

Начало реконструкции улицы у жителей вопросов не вызывало, однако после того, как в районе перекрестка с улицей Разина подрядчик начал снимать брусчатку с проезжей части и демонтировать тесаные гранитные бордюры, общественность взбунтовалась. Более того, горожане начали замечать, что на улице выполняются не совсем те работы, о которых говорилось ранее. Так как комментариями в соцсетях недовольство устранить не удалось, на место выехал Игорь Шлыков.

Еще до его появления на ожидавших чиновника журналистов «напала» местная жительница. Она потребовала вернуть брусчатку на тротуары. Правда, как выяснилось, на указанных ею тротуарах до этого был разбитый асфальт. С замечанием женщина согласилась, но переключилась на клинкерное мощение.

«Посмотрите, тут сплошные сколы и трещины, — ковыряла пальцем под ногами горожанка. — Я требую, чтобы все вернули на место!»

Впрочем, уже после прибытия чиновников жителями были озвучены более серьезные вопросы к мощению. Красную клинкерную плитку, которую подрядчик уже частично уложил на тротуары и дорожки к подъездам, некоторые жители посчитали «слишком современной для такой исторической улицы».

«Вроде говорилось, что будут ремонтировать тротуары по архивным фото, — написал в официальной группе администрации „ВКонтакте“ горожанин Геннадий Ефремов. — Можно ж было взять какую-нибудь более подходящую плитку. Ну и как так получается, что бордюры, возможно, будут использовать на другой улице? Т.е. их как-то можно использовать все же? И если их все же используют на Пацаева, то возникает другая проблема — разность стилей. Тут слишком современно, а там уже более исторический вид (будет, возможно)».

В пресс-службе мэрии города на это ответили, что проблема не так давно обсуждалась на «Горпросвете».

«Мы вообще хотим прийти к тому, чтобы в исторических районах города использовались материалы строго определённых форм и оттенков, „лоскутное одеяло“ на тротуарах там быть не должно. Скоро проведём „Горпросвет“ по этой теме, расскажем горожанам о наших предложениях, а пока мои коллеги ведут работу с местными производителями, выясняют их возможности закупить новые формы», — пояснили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что «проект капремонта Красной относительно старый». Надо сказать, что вопрос был задан по существу, так как в начале этого года советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне рассказывал, что при реконструкции тротуаров на Красной будет применяться мощение, сходное с историческим.

«Там будет в исторической стилистике, — говорил Генне в феврале, — и дело не в клинкерной плитке, а в том, что будет использован рисунок, который частично сохранился в районе Карла Маркса, Пацаева и на Фестивальной Аллее. Мы этим же рисунком (там применяется ромбовидный рисунок) [сделаем]. Пятигранная плитка будет примыкать к проезжей части».

Ничего подобного на Красной сейчас не наблюдается, но городские власти об этом стараются не вспоминать. Игорь Шлыков даже демонстративно обратился к Вячеславу Генне и попросил подтвердить, что клинкерная плитка укладывается «от фасада до фасада вдоль всей улицы». Генне в ответ кивнул.

Жителей, услышавших этот разговор, ответ не устроил, и они попросили еще раз объяснить, почему выбрана была именно такая плитка..

«Клинкерная плитка в данном случае ничуть не хуже брусчатки с точки зрения материала. Она долговечнее гораздо, чем обычная», — ответил Шлыков.

Новые технологии и старые бордюры

Вероятно, история с демонтажом тесаных гранитных бордюров также запустилась спонтанно, так как на одном из перекрестков, у примыкания к улице Пацаева, Игорь Шлыков все-таки попросил подрядчика сохранить старые бордюры. Чиновник также высказался по поводу того, насколько оправданы яркая плитка и снятие исторических бортовых камней.

«Мы применяем здесь современные материалы: вы видите, что здесь клинкерная плитка, брусчатый камень, который мы раскололи с фракцией 10 на 10 и 12 на 12, а также велодорожка в асфальте, — сообщил Шлыков. — Тут много современного материала, поэтому оставить исторический бордюр в этом месте не представляется возможным. Сколы, которые образовались со временем, и неровности, которые тут изначально были, не позволят сделать ровную и нарядную улицу».

Шлыков подтвердил, что камень все-таки не повезут на свалку (хотя это предполагалось в проекте), а начнут повторно использовать на улицах города.

«Возможно, даже на улице Пацаева, — добавил он. — Там, где расколото, пересоберем и отправим на соседние улицы. Также у нас есть желание, так как примыкание выходит на улицу Пацаева (а ее мы сохраняем в историческом виде), оставить бордюр с закруглением. Если у нас получится это сделать красиво и не нарушая стандарты, мы это оставим. В следующую пятницу нам подрядчик обещает сделать тестовый образец. Приедут специалисты и проверят. Сохранять будем с четырех сторон».

После того, как жители поинтересовались, зачем вообще было снимать брусчатку с проезжей части, представители горадминистрации указали на необходимость замены теплосетей.

«Перекладка труб нам даст одно — это новые трубы, и долгие-долгие годы не надо будет ничего ломать», — проговорил проблему руководитель «Калининградтеплосети» Максим Федосеев.

«То есть не будет такого, что мы проложили дорогу, а через два месяца придут сетевики и все взроют?» — переспросил Шлыков.

«Мы даже те трубы демонтировали, которые еще могли лет 5-7 поработать», — ответил Федосеев.

Шлыков удовлетворенно кивнул, но тут же заметил, что гарантийный срок по ремонту дороги — тоже пять лет.

«Пять лет — это гарантия по контракту, но межремонтный срок у нас после капремонта — лет 20», — пояснил глава транспортного комитета мэрии Николай Уханов.

Тень, свет и специалисты-самоучки

Когда горожане разошлись, Шлыков добавил, что после того, как подрядчик смонтирует освещение, на Красной продолжится обрезка деревьев.

«Здесь довольно низко кроны деревьев, мы должны будем провести поднятие крон. Мы в Калининграде это регулярно делаем. Очень внимательно нужно будет работать с освещением, чтобы мы не затенили улицу и не переосветлили ее, а сделали так, как это положено».

Шлыков уверил журналистов, что корни деревьев сохраняются по максимуму, но в каких-то местах «приходится задевать корневую систему».

«Это не носит фатальный характер, к гибели деревьев это не приведет, — пояснил он. — В основном это происходит там, где корни очень высоко, а мы укладываем новое покрытие, и нам нужно выйти в один уровень. Кто ходит по Красной, тот замечал, что тротуар тут местами был поднят корнями деревьев. Это все у нас на контроле в отделе озеленения, его специалисты тут регулярно бывают с проверками».

Так как на Красной сейчас идет только демонтаж брусчатки, а укладывать ее пока не начинали, замглавы решил немного забежать вперед и предвосхитить события.

«Один из важных моментов — это правильно уложить брусчатый камень, потому что специалистов, которые это умеют делать, у нас немного, — заявил он. — Асфальт мы кладем более-менее правильно, механизированным способом, а брусчатка — это все-таки ручной труд высокой квалификации. За этим будем отдельно и очень предметно наблюдать».

Заканчивая встречу, Шлыков признался, что специалисты подрядчика не учились укладке камня за рубежом, но на других объектах (где укладывалась плитка) претензий пока не было.

Напомним, что всего на Красной компания «Мосинжиниринг» собирается реконструировать 1,8 км проезжей части. Ранее компания занималась ремонтом улиц Павлика Морозова и Колхозной. На обеих улицах брусчатка была демонтирована.