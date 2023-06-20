На сожженной свалке под Гусевом обнаружили избыток цинка

Сотрудники Россельхознадзора провели обследование ранее найденной свалки под Гусевом и обнаружили чрезмерное количество цинка



В апреле этого года сотрудники Россельхознадзора Калининградской области провели проверку вблизи поселка Маяковское Гусевского округа. Рядом с поселком на участке 12 соток была организована свалка, на которой сжигали отходы разного типа. Земельный участок принадлежит юридическому лицу и используется под пашню. Сотрудники взяли образцы почвы и нашли высокий уровень содержания цинка.

«По результатам лабораторных исследований установлено, что часть вышеуказанного земельного участка загрязнена тяжелыми металлами, а именно: установлено превышение содержания массовой доли цинка», — сообщают в управлении

Землевладельцу было сделано предупреждение о нарушении обязательных требований земельного законодательства.