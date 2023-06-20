Штраф до 5 тысяч: в Балтийске поставили новые тетраподы в местах стихийных съездов к морю

Штраф до 5 тысяч: в Балтийске поставили новые тетраподы в местах стихийных съездов к морю
Фото со страницы Балтийского городского округа «ВКонтакте»
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В Балтийске установили дополнительные тетраподы в местах стихийных въездов автомобилей на побережье. При этом во время объезда территорий были зафиксированы новые места заездов транспортных средств в прибрежную зону. Об этом сообщается на странице городского округа «ВКонтакте».

10 двенадцатитонных ограждений появились на вертолетной площадке и в районе выхода к морю в парке им. А. Головко. Как напоминают городские власти, в прошлом году было установлено порядка 50-ти тетраподов, но этого оказалось недостаточно. Всего на территории поставили уже более сотни подобных ограждений.

«Уважаемые жители и гости округа, напоминаем, что за нахождение автомобиля в водоохраной зоне предусмотрен административный штраф от 3-х до 5-ти тысяч рублей. В ближайшее время проведем совместный рейд по выявлению нарушителей совместно с коллегами из Росрыболовства, полиции, ГИБДД и пожарного надзора.

Если вы стали очевидцем правонарушения, обращайтесь в ЕДДС округа по тел: 8(40145) 3-06-66, моб: 8-950-671-12-89. Фотофиксация и геолокация обязательны», — отмечается в сообщении.

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