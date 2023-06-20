Калининградцам пообещали «по-настоящему жаркий день»

Калининградцам пообещали «по-настоящему жаркий день»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде и области в среду, 21 июня, ожидается «по-настоящему жаркий день», Об этом сообщают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Завтра днем температура воздуха в Калининграде и области поднимется до +29...+31°С, при этом локальные ливни и грозы будут вероятны в вечерние часы и в ночь на четверг», — утверждают эксперты сообщества, ссылаясь на несколько метеомоделей.

Отметим, что калининградский Гидрометцентр прогнозирует на среду 30 градусов, но уже в четверг, по данным метеорологов, столбик термометра не должен подняться выше 24 градусов.

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