Калининградцам пообещали «по-настоящему жаркий день»

В Калининграде и области в среду, 21 июня, ожидается «по-настоящему жаркий день», Об этом сообщают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Завтра днем температура воздуха в Калининграде и области поднимется до +29...+31°С, при этом локальные ливни и грозы будут вероятны в вечерние часы и в ночь на четверг», — утверждают эксперты сообщества, ссылаясь на несколько метеомоделей.