Госдума приняла закон о частичном освобождении от уголовной ответственности участников СВО

Госдума приняла закон о частичном освобождении от уголовной ответственности участников СВО
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Закон касается тех осужденных, которые будут мобилизованы для участия в СВО или заключат контракт о прохождении военной службы, пишет ыо ыторник, 20 июня, «Коммерсант».

Предполагается, что освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в случае получения госнаграды или увольнения с военной службы по отдельным основаниям. Граждане, успевшие отбыть наказание или освобожденные условно-досрочно, на таких же условиях могут претендовать на погашение судимости. Контроль за поведением таких мобилизованных и контрактников должно будет вести командование войсковых частей.

Авторами инициативы были сенатор Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы этого комитета Ирина Панькина (все — из «Единой России»). Документ внесли в Госдуму 13 июня. В пояснительной записке утверждается, что такой механизм освобождения от ответственности «будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования вооруженных сил РФ».

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