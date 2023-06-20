Госдума приняла закон о частичном освобождении от уголовной ответственности участников СВО

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Закон касается тех осужденных, которые будут мобилизованы для участия в СВО или заключат контракт о прохождении военной службы, пишет ыо ыторник, 20 июня, «Коммерсант».



Предполагается, что освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в случае получения госнаграды или увольнения с военной службы по отдельным основаниям. Граждане, успевшие отбыть наказание или освобожденные условно-досрочно, на таких же условиях могут претендовать на погашение судимости. Контроль за поведением таких мобилизованных и контрактников должно будет вести командование войсковых частей.