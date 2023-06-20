Калининградского бизнесмена, производящего игрушки, обвиняют в хищении 10 млн рублей из бюджета (видео)

Калининградского бизнесмена, производящего игрушки, обвиняют в хищении 10 млн рублей из бюджета (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Калининградский бизнесмен, компания которого занимается изготовлением игр и игрушек на территории региона, подозревается полицией в хищении 10 млн рублей из бюджета. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, средства были выделены ему в качестве субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Предварительно установлено, что мужчина с 2017 по 2019 год, используя своё должностное положение, предоставлял в госорганы документы, содержащие ложные сведения о реализации им инвестиционного проекта по обновлению на заводе оборудования, а также улучшению технологий и оптимизации процессов изготовления товаров для детей», — поясняет пресс-служба ведомства.

На основании фиктивных бумаг, обосновывающих затраты компании, бизнесмен получал финансовую помощь, которую он, предположительно, похитил.

На данный момент против предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый помещен под домашний арест.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter