Калининградского бизнесмена, производящего игрушки, обвиняют в хищении 10 млн рублей из бюджета (видео)

Калининградский бизнесмен, компания которого занимается изготовлением игр и игрушек на территории региона, подозревается полицией в хищении 10 млн рублей из бюджета. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, средства были выделены ему в качестве субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.



«Предварительно установлено, что мужчина с 2017 по 2019 год, используя своё должностное положение, предоставлял в госорганы документы, содержащие ложные сведения о реализации им инвестиционного проекта по обновлению на заводе оборудования, а также улучшению технологий и оптимизации процессов изготовления товаров для детей», — поясняет пресс-служба ведомства.

На основании фиктивных бумаг, обосновывающих затраты компании, бизнесмен получал финансовую помощь, которую он, предположительно, похитил.

На данный момент против предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый помещен под домашний арест.