Калининградцам предлагают получить консультацию врачей в местных парках

Калининградцам предлагают получить консультацию врачей в местных парках
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В городских парках Калининграда стартует акция «Путь к здоровью», в рамках которого местным жителям предлагают бесплатно пройти медобследование и получить консультацию врача. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«В развернутом пункте здоровья Центра общественного здоровья и медицинской профилактики каждый желающий сможет пройти скрининговое обследование: определить уровень глюкозы в крови, артериального и внутриглазного давления; получить консультации врачей-специалистов: дерматолога, диетолога, врача по медицинской профилактике», — уточнили в ведомстве.

Как и в прошлом году, проект «Путь к здоровью» будет проводиться до октября на территории трех зеленых зон Калининграда. В ближайший месяц всех желающих врачи Центра общественного здоровья ждут по средам с 11 до 16 часов:

— 21 июня — в Центральном парке культуры и отдыха;

— 28 июня — в Южном парке;

— 5 июля — на Верхнем озере;

— 12 июля — в Центральном парке культуры и отдыха;

— 19 июля — в Южном парке;

— 26 июля — на Верхнем озере

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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