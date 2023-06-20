В Калининграде частично перекрывают эстакадный мост на Ленинском проспекте из-за ремонта

В Калининграде с 24 июня частично закрывают на ремонт эстакадный мост на Ленинском проспекте, сообщает пресс-служба администрации города.



«На путепроводе необходимо провести ремонт деформационных швов. Они сейчас не герметичны, поэтому через швы на конструктивные элементы сооружения попадает вода, вызывая разрушение бетона и коррозию арматуры», — уточнили в пресс-службе. Для сохранения четырёхполосного движения на 66 дней задействуют трамвайные пути для машин.

Ремонт моста будет проводиться в два этапа по обеим сторонам эстакады. Завершить его обещают к концу лета. Власти собираются привести в порядок девять деформационных швов.

За последние годы мост не раз ремонтировали. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году на эстакаде обновили асфальтовое покрытие и отремонтировали пешеходные спуски. Но к началу 2019 года на месте ремонта появились трещины. В октябре 2019 года проводился ремонт аварийного пролета моста.

В 2021 году на эстакаде пытались привести в порядок деформационные швы и тротуары. Параллельно проводилось очередное обследование конструкций почти за 4 млн рублей. Эксперты рекомендовали снизить нагрузку и ограничить скорость движения по эстакадному мосту.

В июне 2023 года полную реконструкцию моста оценили в 9 млрд рублей.