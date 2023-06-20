Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

Госдума в третьем чтении приняла закон, подразумевающий введение штрафов до 700 тыс. руб. для госслужащих за использование иностранных мессенджеров. Как пишет РБК, об этом говорится в сообщении нижней палаты.



«Речь идет об их [мессенджеров] использовании для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, реализации товаров и услуг банками и госкомпаниями», — цитирует издание сообщение пресс-службы нижней палаты парламента.

Уточняется, что этот закон также запрещает организациям финансового сектора подключать зарубежные мессенджеры к своим информационным системам. При этом для любых других переписок иностранные программные продукты применять не запрещается.

За нарушение запрета штрафы для должностных лиц, согласно закону, составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

Законопроект был внесен в апреле группой депутатов во главе с зампредом думского комитета по информполитике Антоном Горелкиным. Последний уточнял, что госслужащие смогут продолжать использовать зарубежные мессенджеры в личных и даже рабочих целях, но предоставлять государственные или муниципальные услуги, а также выполнять госзаказы и муниципальные задания через эти ресурсы запрещено. По словам Горелкина, законопроект нужен в том числе для того, чтобы «сместить акценты» в сторону отечественных альтернативных платформ.

1 марта в России вступили в силу поправки к ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», согласно которым банкам и государственным компаниям запрещено использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг. Речь идет о компаниях, выполняющих государственное задание или оказывающих госуслуги, госкомпаниях и компаниях с государственным участием выше 50%. Они не могут передавать платежные документы и информацию, содержащую персональные данные россиян, а также данные о переводах денежных средств.

В октябре Минпросвещения рекомендовало ограничить использование иностранных мессенджеров и сервисов для занятий в школах. Работникам школ ведомство посоветовало переходить на «VK Мессенджер».