Директор торгового порта: в 2022 году грузооборот упал более чем на 90%

В 2022 году экспортно-импортный контейнерный грузооборот Калининградского морского торгового порта упал более чем на 90%. Об этом в интервью журналу Russian Business Guide сообщил директор АО «КМТП» Владимир Лавренчук.

«Калининградская область фактически оказалась в транспортной блокаде. Кардинально изменились направления товарных потоков, нарушились логистические цепочки. Согласно очередным санкционным пакетам ЕК, были запрещены к экспорту в страны Евросоюза такие грузы, как металлы, торф, уголь, кокс, древесные гранулы (пеллеты) и другие, которые переваливались через портовые мощности АО „КМТП“, — рассказал Владимир Лавренчук. — После обострения геополитической ситуации с российскими грузами в одночасье отказались работать ведущие мировые морские контейнерные линии, связанные с морскими контейнерными перевозками. Применительно к АО „КМТП“, с учётом бойкота морских линий и продолжительного „локдауна“ в Китае, в 2022 году экспортно-импортный контейнерный грузооборот порта упал более чем на 90%».

По его словам, «катастрофическое снижение объёмов перевалки грузов» привело к снижению выручки, и порт был вынужден перейти на неполный рабочий день с июня по декабря 2022 года. «Всем компаниям, кто связан с транспортной логистикой, пришлось серьёзно перестраивать всю проектную логистику. С июня-июля 2022 года было организовано несколько действующих морских линейных сервисов между морскими портами Санкт-Петербург/Бронка и Калининград/АО „КМТП“, что стало толчком для развития каботажного направления морских перевозок. На данный момент грузооборот по этому направлению показывает положительную динамику роста. Можно сказать, что в целом по предприятию ситуация начинает понемногу выравниваться», — отметил Владимир Лавренчук.

В марте 2023 года областной арбитражный суд по иску Генпрокуратуры РФ наложил арест на 46,5% акций Калининградского морского торгового порта, которые находятся в собственности шотландской компании Orneto Partners LP и Дмитрия Пурима. По данным ФАС, доля предприятия на рынке перевалки грузов в морском порту Калининграда превышает 20%. По итогам 2020 года объем контейнерных грузов торгового порта составил 4,1 млн тонн (29,15% от общего объема перевалки в порту Калининграда), угля — 154 800 тонн (37,51% от общего объема). Кроме того, Калининградский морской торговый порт включен в реестр естественных монополий на транспорте, заявили в антимонопольной службе.