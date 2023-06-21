Литовская таможня намерена требовать декларацию производителя на некоторые товары

С 3 июля на некоторые товары, перевозимые из Литвы транзитом через Российскую Федерацию или Беларусь, необходимо подавать декларацию производителя. Об этом сообщает региональная Торгово-промышленная палата со ссылкой на литовскую таможню.



Перечень, утвержденный Таможенным департаментом, включает несколько десятков товаров, которые могут быть использованы в военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности, уточняют в ТПП.

Декларации производителя потребуются на литовской таможне с 3 июля при декларировании товаров для процедуры экспорта и реэкспорта, а с 17 июля — и в таможенных органах, действующих в пунктах пограничного контроля.

«Без предоставления указанного документа на таможне Литовской Республики товар не будет выпущен из Европейского Союза. Кроме того, литовская таможня в случае обоснованных сомнений в подлинности представленного документа и правильности содержащейся в нем информации свяжется с компетентными органами страны производителя товара для проверки представленного документа и содержащейся в нем информации», — говорится в релизе ТПП.

