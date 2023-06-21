Литовская таможня намерена требовать декларацию производителя на некоторые товары

Литовская таможня намерена требовать декларацию производителя на некоторые товары
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Таможенные проблемы

С 3 июля на некоторые товары, перевозимые из Литвы транзитом через Российскую Федерацию или Беларусь, необходимо подавать декларацию производителя. Об этом сообщает региональная Торгово-промышленная палата со ссылкой на литовскую таможню.

Перечень, утвержденный Таможенным департаментом, включает несколько десятков товаров, которые могут быть использованы в военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности, уточняют в ТПП.

Декларации производителя потребуются на литовской таможне с 3 июля при декларировании товаров для процедуры экспорта и реэкспорта, а с 17 июля — и в таможенных органах, действующих в пунктах пограничного контроля.

«Без предоставления указанного документа на таможне Литовской Республики товар не будет выпущен из Европейского Союза. Кроме того, литовская таможня в случае обоснованных сомнений в подлинности представленного документа и правильности содержащейся в нем информации свяжется с компетентными органами страны производителя товара для проверки представленного документа и содержащейся в нем информации», — говорится в релизе ТПП.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter