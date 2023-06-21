Глава Черняховска объяснил, из-за чего снова задерживается строительство ФОКа

Черняховский физкультурно-оздоровительный комплекс, который, как ожидается, будет включать в себя бассейн, спортзал и ледовую арену, все еще не вышел из экспертизы. Причину очередной задержки в среду, 21 июня, в ходе прямого эфира «Центра управления регионом» объяснил глава администрации муниципалитета Сергей Булычев.



«Этот вопрос мне задают на каждой встрече, — сообщил Булычев. — Мы не раз уже заходили в экспертизу, а экспертиза делала замечания, потому что объект серьезный. Таких объектов еще в области не было. С губернатором есть четкая договоренность: он мне не раз обещал, что как только мы выйдем из экспертизы, деньги будут выделены».

Булычев напомнил, что участок для строительства ФОКа, который находится на улице Калининградской (въезд в город со стороны Калининграда), практически подготовлен.

«Участок сформирован, все изыскания проведены, — добавил глава. — Учитывая, что объект непростой, экспертиза права. Я понимаю их — они не хотят брать на себя ответственность в случае, если они что-то просмотрят».

Напомним, что в мае стало известно, что проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Черняховске пришлось переделывать из-за изменившихся нормативов. Об этом в комментариях во «ВКонтакте» сообщала администрация муниципального округа. Отметим, что контракт на проектирование был заключен с ООО «Прогресс проект» еще в 2020 году, компания скинула начальную стоимость контракта с 1,6 до 1,32 млн рублей. В феврале 2021 года областное правительство опубликовало проект постановления о выделении на строительство ФОКа почти 1 млрд рублей. Однако строительство так и не началось.