На звание почетного гражданина Калининграда претендуют 8 человек

В нынешнем году на звание почетного гражданина Калининграда были поданы документы 8 человек. Об этом сообщил в среду, 21 июня, а заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению и социальной политике заместитель главы Совета Юрий Саломохин.

Среди претендентов - врачи, учителя, ветераны, бывшие чиновники, руководители предприятий. Кто станет почетным гражданином, депутаты определят тайным голосованием через неделю, для этого нужно, чтобы кандидат набрал минимум две трети голосов.

По словам Саломохина, сейчас в Калининграде проживают 22 почетных гражданина. За последние 10 лет не стало в живых 22 человек, удостоенных этого звания, при этом было избрано 17 новых.