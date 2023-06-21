Генпрокуратура РФ признала всемирный фонд природы WWF нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ признала всемирный фонд природы WWF нежелательной организацией
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Генпрокуратура признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность международной неправительственной организации «World Wide Fund for Nature» («World Wildlife Fund», «WWF», «Всемирный фонд природы») (включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, организация реализовывала проекты, которые «формируют угрозы безопасности в экономической сфере». Так, деятельность WWF была направлена, в частности, на «воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики» и «легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США».

Также WWF вменяется оказание материальной и методической поддержки российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов («Друзья Балтики», «Экологическая вахта Сахалина» и др.), члены которых привлекались к административной ответственности за участие в несогласованных протестных акциях. Это, по Генпрокуратуры, «свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации».


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