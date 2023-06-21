Генпрокуратура РФ признала всемирный фонд природы WWF нежелательной организацией

Генпрокуратура признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность международной неправительственной организации «World Wide Fund for Nature» («World Wildlife Fund», «WWF», «Всемирный фонд природы») (включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



По данным Генпрокуратуры, организация реализовывала проекты, которые «формируют угрозы безопасности в экономической сфере». Так, деятельность WWF была направлена, в частности, на «воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики» и «легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США».

Также WWF вменяется оказание материальной и методической поддержки российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов («Друзья Балтики», «Экологическая вахта Сахалина» и др.), члены которых привлекались к административной ответственности за участие в несогласованных протестных акциях. Это, по Генпрокуратуры, «свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации».