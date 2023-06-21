Калининградцам предлагают решить, как будет выглядеть скейт-парк на Верхнем озере

Калининградцам предлагают решить, как будет выглядеть скейт-парк на Верхнем озере
Эскиз предоставлен пресс-службой мэрии
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В Калининграде планируется реконструировать скейт-парк на Верхнем озере. В настоящее время инженерами совместно с чемпионом России по ВМХ Артемом Агарковым и чемпионом России по скейтбордингу Семеном Кутузовым разработан эскиз проекта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Скейт парк эксплуатируется круглогодично уже более 10 лет и является местом притяжения молодежи, увлекающейся экстремальными видами спорта. Мы приглашаем всех любителей и профессионалов bmx, скейтов, самокатов, MTB принять участие в голосовании за новый скейт-вело-парк на Верхнем озере. Ориентируясь на свои предпочтения, выбирайте тот вариант, который подходит больше всего.  Голосование продлится до 22 июня 16:00. Если у вас есть свои предложения, пишите их нам в комментариях», — говорится в сообщении. 

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