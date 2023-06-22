Житель Балтийска похитил из храма 16 стульев и кастрюлю

В Балтийске раскрыта кража с территории морского собора. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, полицейскими был задержан рецидивист, похитивший из трапезной 16 металлических стульев и 50-литровую кастрюлю.



«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, — уточняет пресс-служба ведомства. — Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. Полицейские выяснили, что злоумышленник вынес стулья ранним утром, после чего продал их своим знакомым».

На сегодняшний день местонахождение всего похищенного имущества установлено. Все предметы изъяты. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.