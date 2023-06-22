В России стартовал резервный период сдачи ЕГЭ

В России начался резервный период сдачи ЕГЭ, который продлится с 22 июня по 1 июля. На участие в экзаменах зарегистрировались более 85 тысяч выпускников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

22 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 23 июня — по географии, литературе и устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 26 июня — по базовой и профильной математике, 27 июня — по биологии, информатике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 28 июня — по обществознанию и химии, 29 июня — по истории и физике. Резервным днем для сдачи экзаменов по всем предметам будет 1 июля.

Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной день, или получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов — русскому языку или математике, уточнили в пресс-службе.

Для выпускников, которые получат неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам, либо пропустят экзамен по уважительным причинам, расписанием ЕГЭ-2023 предусмотрен дополнительный период — с 6 по 19 сентября для них пройдут экзамены по русскому языку и базовой математике.