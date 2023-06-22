В Балтийске 21 июня зафиксирован самый жаркий день за 59 лет

Все метеостанции Калининградской области впервые в этом году зафиксировали температуру выше 30 градусов по Цельсию, однако суточный температурный рекорд отмечен лишь в одном городе. Как сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», рекорд был побит в Балтийске, где воздух прогрелся до +30,2°С. До этого максимальная температура 21 июня составляла +29.9°С (в 2013 году, по данным за 59 лет).



«Вкупе с солнечным прогревом и выносами теплых воздушных масс с юго-запада, все метеостанции перешагнули „психологическую“ для этих мест температуру, — отмечают эксперты. — В целом, температуры в области были выше нормы на 4-6 градусов».

При этом уточняется, что с 22 июня в регион начнут поступать более холодные воздушные массы с западным ветром, и температура повсеместно понизится.

«В дневные часы +19...+24°С и без осадков, однако ночью и утром возможны небольшие дожди», — добавляют администраторы сообщества.