Попова: сохраняется угроза возникновения более заразного и тяжелого штамма COVID-19

Несмотря на отмену ВОЗ статуса чрезвычайной ситуации по COVID-19, в мире сохраняется угроза возникновения более заразного и тяжелого варианта коронавируса. Об этом, как пишет «Интерфакс», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Несмотря на отмену чрезвычайной ситуации, новая коронавирусная инфекция по-прежнему является серьезной угрозой здоровья людей во всем мире. Широкая циркуляция возбудителя продолжается, сохраняется риск появления новых вариантов, которые могут легче передаваться или вызывать более тяжелое течение болезни, что делает еще более острой потребность в постоянном вложении ресурсов в осуществление эпиднадзора», — предупредила Попова, выступая на IV международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения».

По ее словам, необходимо следить не только за вновь возникающими случаями заболеваний, но и за последствиями коронавируса — постковидом, лонгковидом.