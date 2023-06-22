На электронную очередь в Чернышевском власти готовы потратить 78 млн рублей

Пункт пропуска в Чернышевском хотят оснастить системой электронной очереди. Стартовая цена контракта — 78 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

С помощью устройства можно будет управлять нагрузкой на пункт пропуска, а также мониторить транспортный поток российских и иностранных перевозчиков. Работы подрядчик должен выполнить до марта 2024 года. Финансируются они из бюджета РФ. Итоги аукциона планируется подвести 30 июня.

В прошлом году Калининградская область вошла в пилотный проект по созданию электронной очереди на российско-литовской границе в МАПП Чернышевское. Решение о создании таких очередей было принято на уровне Минтранса РФ. «Аналогичные системы, позволяющие записаться на пересечение границы в конкретное время, а до подъезда к границе ожидать своей очереди на специальной площадке, многие годы действуют в соседних государствах», — отмечалось в сообщении регионального правительства.