На электронную очередь в Чернышевском власти готовы потратить 78 млн рублей

На электронную очередь в Чернышевском власти готовы потратить 78 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Госзакупки

Пункт пропуска в Чернышевском хотят оснастить системой электронной очереди. Стартовая цена контракта — 78 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

С помощью устройства можно будет управлять нагрузкой на пункт пропуска, а также мониторить транспортный поток российских и иностранных перевозчиков. Работы подрядчик должен выполнить до марта 2024 года. Финансируются они из бюджета РФ. Итоги аукциона планируется подвести 30 июня.

В прошлом году Калининградская область вошла в пилотный проект по созданию электронной очереди на российско-литовской границе в МАПП Чернышевское. Решение о создании таких очередей было принято на уровне Минтранса РФ. «Аналогичные системы, позволяющие записаться на пересечение границы в конкретное время, а до подъезда к границе ожидать своей очереди на специальной площадке, многие годы действуют в соседних государствах», — отмечалось в сообщении регионального правительства.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter