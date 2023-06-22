«Приглашают казаков»: калининградский депутат предложил отказаться от кучного расселения сирот

«Приглашают казаков»: калининградский депутат предложил отказаться от кучного расселения сирот
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Социальные проблемы

Депутат калининградского горсовета Юрий Саломохин предложил своим коллегам отказаться от кучного расселения сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вопрос был поднят после того, как депутаты на комиссии по бюджету и муниципальной собственности проголосовали за предоставление им семнадцати квартир, расположенных в многоквартирных домах на улицах Левитана и Пархоменко, а также в Борисовском бульваре.

«Не хотелось бы нам превратить в резервацию этот уголок Калининграда, — заявил Саломохин. — Сегодня там не очень комфортно. И благодаря как раз.... Я не хочу говорить, что это люди второго или какого-то другого сорта, но там большая концентрация. Надо будет продумать вариант и планомерно в разных районах города предоставлять этой категории квартиры. Я понимаю, что там дешевле».

«Мы принимаем [жилье] из области, их агентство по имуществу приобретает», — возразил руководитель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов мэрии Сергей Радковский.

«Просто учитывайте тот момент, что сегодня там создается неблагоприятная социальная обстановка, — продолжил Саломохин. — Там процветают наркомания, алкоголизм, беспризорничество, попрошайничество. Там сил полицейских уже не хватает, туда приглашают уже казаков, потому что полицейские не успевают разбираться».

«Юрий Васильевич, где дают, там и берем, — попытался прервать дискуссию председатель комиссии Олег Быков. — То же самое было у нас на улице Минусинской».

Саломохин добавил, что готов предоставить по этому вопросу материал на 28 листах.

Отметим, что в район улиц Левитана и Пархоменко городские власти также продолжают планомерно расселять жителей аварийных домов. При этом еще в 2018 году вице-премьер Илья Баринов заявлял, что у властей нет желания превращать этот микрорайон в гетто. Чиновники намеревались совместно с Фондом жилищного и социального строительства распределять сирот по разным местам. 

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