В Калининграде уволились главврачи двух медучреждений

В двух лечебных учреждениях Калининграда сменились главврачи. Из Калининградской больницы № 2 ушел Степан Мирокян, городскую станцию скорой медицинской помощи покинул Леван Григорян. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в министерстве здравоохранения Калининградской области.

«Главный врач больницы Степан Миракян покинул свой пост по семейным обстоятельствам, руководитель станции Леван Григорян — по собственному желанию. Исполняющими обязанности главных врачей назначены из заместители по медицинской части — Сергей Мусиенко и Жанна Джабраилова соответственно», — объяснили в министерстве.