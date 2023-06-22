Эксперты выяснили, где в Калининградской области самое теплое море

Вода на Балтике продолжает прогреваться, и эксперты уже вычислили, где ее температура в регионе самая высокая по состоянию на 21 июня. По данным администраторов паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», опубликовавших температурную карту Балтийского моря, самая теплая вода в данный момент у Балтийской косы — около +17...+18°С.



«На большей части прибрежной зоны вода прогрелась до +16...+17°С», — добавляют администраторы.