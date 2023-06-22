Эксперты выяснили, где в Калининградской области самое теплое море

Эксперты выяснили, где в Калининградской области самое теплое море
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пляжный вопрос

Вода на Балтике продолжает прогреваться, и эксперты уже вычислили, где ее температура в регионе самая высокая по состоянию на 21 июня. По данным администраторов паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», опубликовавших температурную карту Балтийского моря, самая теплая вода в данный момент у Балтийской косы — около +17...+18°С.

«На большей части прибрежной зоны вода прогрелась до +16...+17°С», — добавляют администраторы.

Отметим, что в конце июня прошлого года метеорологи отмечали «фантастический» прогрев воды у берегов Калининградской области. К 30 июня ее температура составляла 22 градуса.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter