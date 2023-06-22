В Калининградской области приняли закон, запрещающий строить жилье на сельхозземлях

В Калининградской области запрещают фермерам строить жилье на землях сельхозназначения. Соответствующий проект закона приняли в двух чтениях депутаты регионального Заксобрания на заседании в четверг, 22 июня.
Поправки вносят региональный закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», что приведет его в соответствие с федеральным законодательством.
«О санкциях сказать не могу, но фактически мы говорим о том, что будет установлен запрет на строительство жилых домов. И, соответственно, эти дома просто не будут зарегистрированы в установленном порядке. А вообще, это же из состава земель сельхозназначения, и, соответственно, это нецелевое использование, и это те меры [будут применяться к нарушителям], которые предусмотрены земельным кодексом», — отметил замминистра сельского хозяйства области Сергей Бусуркин.Как писал «Новый Калининград», этот законопроект депутаты попытались раскритиковать во время заседания профильного комитета областного Заксобрания. По их словам, документ противоречит устоявшейся хуторной системе региона. Однако Сергей Бусуркин тогда ответил, что министерством проведен мониторинг, и сейчас практически нет спорных объектов на землях сельхозназначения. «Кто сейчас в стадии строительства или построит и зарегистрирует до вступления закона в силу, на них это распространяться не будет», — пояснил замминистра.