В Калининградской области приняли закон, запрещающий строить жилье на сельхозземлях

В Калининградской области запрещают фермерам строить жилье на землях сельхозназначения. Соответствующий проект закона приняли в двух чтениях депутаты регионального Заксобрания на заседании в четверг, 22 июня.



Поправки вносят региональный закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», что приведет его в соответствие с федеральным законодательством.

«О санкциях сказать не могу, но фактически мы говорим о том, что будет установлен запрет на строительство жилых домов. И, соответственно, эти дома просто не будут зарегистрированы в установленном порядке. А вообще, это же из состава земель сельхозназначения, и, соответственно, это нецелевое использование, и это те меры [будут применяться к нарушителям], которые предусмотрены земельным кодексом», — отметил замминистра сельского хозяйства области Сергей Бусуркин.