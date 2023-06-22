МГУ не нашел подрядчика для строительства научно-учебного центра в Зеленоградске на реке Тростянка

МГУ не смог найти подрядчика для возведения научно-учебного центра на месте недостроенного апарт-отеля на реке Тростянка на въезде в Зеленоградск.

На эти работы университет готов был потратить 999 млн рублей. По данным сайта госзакупок, с начала размещения тендера была получена только одна заявка. Комиссия признала её не соответствующей требованиям и отклонила.

Выигравшей тендер компании необходимо было разработать рабочую документацию и завершить строительство корпусов № 1 и № 2 на территории Балтийской базы на улице Тургенева в Зеленоградске до конца 2025 года.

В 2019 году МГУ выкупил недостроенную гостиницу у Корпорации развития Калининградской области. Степень готовности зданий составляла 15% и 10% соответственно.

В мае 2022 года областной градостроительный совет со второго раза одобрил проект комплекса «в форме облака». В феврале 2023 года проект научно-учебного центра прошел госэкспертизу. Планировалось строительство двух четырёхэтажных корпусов высотой 18 метров. Один предназначен для обучения и научной работы, во втором должны были располагаться номерной фонд для сотрудников и студентов.