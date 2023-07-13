МГУ снова не нашел подрядчика для строительства научно-учебного центра в Зеленоградске

Московский государственный университет во второй раз не смог найти подрядчика для возведения научно-учебного центра на месте недостроенного апарт-отеля на реке Тростянка на въезде в Зеленоградск.

Начальная цена контракта остается 999 млн рублей. По данным сайта госзакупок, как и в прошлый раз, была подана только одна заявка на конкурс, которая была признана не соответствующей требованиям заказчика.

Выигравшей тендер компании необходимо было разработать рабочую документацию и завершить строительство корпусов № 1 и № 2 на территории Балтийской базы на улице Тургенева в Зеленоградске до конца 2025 года.

В 2019 году МГУ выкупил недостроенную гостиницу у Корпорации развития Калининградской области. Степень готовности зданий составляла 15% и 10% соответственно.