Губернатор о пошлинах на вывоз янтаря: говорить, что просто кого-то завоюешь — нет

Губернатор о пошлинах на вывоз янтаря: говорить, что просто кого-то завоюешь — нет
Антон Алиханов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Поддержать калининградских переработчиков янтаря только введением пошлин на вывоз за рубеж сырца не получиться. Об этом губернатор заявил журналистам в четверг, 22 июня, на Amberforum-2023.

Ну, понятно, что мы об этом просили и, собственно, выстраивали эту схему работы через кластер для того, чтобы обезопасить от участия в этой схеме не очень честных переработчиков.

«Мне кажется, что если вводить их, то только в купе с другими мерами одновременно. Например, с дополнительным субсидированием на приобретение каких-то перерабатывающих мощностей нашими переработчиками. Хотя, еще раз повторю: объем добываемого сырья мы можем переработать и здесь, внутри страны. Но, понимает, международный рынок — вещь такая: китайцу хочется, если мы говорим про какие-то изделия, чтобы камнерезы были китайцами. Ну есть свои специфические подходы. <...> Говорить, что там просто пошлинами, или просто ценой ты вдруг сейчас кого-то завоюешь — конечно, нет. Это гораздо более сложная задача», — рассказал Алиханов.

В августе 2022 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с предложением ввести экспортные пошлины на вывозимый янтарь-сырец. В качестве аргумента глава региона тогда заявил о том, что на китайском рынке есть довольно высокие пошлины на ввоз готовых изделий, но нет их на ввоз сырья. Это стимулирует собственную обработку.

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