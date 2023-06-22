Губернатор о пошлинах на вывоз янтаря: говорить, что просто кого-то завоюешь — нет

Поддержать калининградских переработчиков янтаря только введением пошлин на вывоз за рубеж сырца не получиться. Об этом губернатор заявил журналистам в четверг, 22 июня, на Amberforum-2023.



Ну, понятно, что мы об этом просили и, собственно, выстраивали эту схему работы через кластер для того, чтобы обезопасить от участия в этой схеме не очень честных переработчиков.

«Мне кажется, что если вводить их, то только в купе с другими мерами одновременно. Например, с дополнительным субсидированием на приобретение каких-то перерабатывающих мощностей нашими переработчиками. Хотя, еще раз повторю: объем добываемого сырья мы можем переработать и здесь, внутри страны. Но, понимает, международный рынок — вещь такая: китайцу хочется, если мы говорим про какие-то изделия, чтобы камнерезы были китайцами. Ну есть свои специфические подходы. <...> Говорить, что там просто пошлинами, или просто ценой ты вдруг сейчас кого-то завоюешь — конечно, нет. Это гораздо более сложная задача», — рассказал Алиханов.