В областной больнице освоили передовую методику биопсии головного мозга

Внедрение современной методики биопсии головного мозга стало возможно благодаря использованию передовой медицинской техники, поступившей в областную клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Речь о навигационной стереотаксической установке, совместимой с микроскопом. Ее стоимость составила 24,4 миллиона рублей. Новая методика — проведение биопсии с помощью навигационной системы — предназначена для диагностики пораженного участка мозга, последующего исследования взятого биоматериала и определения тактики лечения в зависимости от результатов. Раньше для этого приходилось выполнять трепанацию черепа, и само вмешательство было очень травматичным, с нередко возникающими у пациента неврологическими нарушениями. Отверстие, которое получается во время вмешательства, сузилось с сантиметра до трех миллиметров.

Еще одно преимущество биопсии с помощью навигационной системы — точность попадания в пораженный участок мозга независимо от его глубины и таким образом — взятие биоматериала именно с нужного участка: «Это помогает нам четко определить, что это — опухоль, воспаление мозга или другие патологические изменения мозговой ткани. Потому что не всегда даже КТ и МРТ позволяют точно диагностировать заболевание, и именно биопсия дает объективную оценку», — рассказал заведующий отделением нейрохирургии № 2 Эдуард Хасаншин

После вмешательства с применением навигационной системы пациент уже через час после наркоза может самостоятельно вставать и передвигаться. Раньше на восстановление требовалось 7-10 дней в стационаре.

Отмечается, что деньги на покупку оборудования поступили из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».