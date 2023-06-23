Ремонт «Крузенштерна» затянулся из-за разрыва отношений с иностранными поставщиками запчастей

Ремонт «Крузенштерна» затянулся из-за разрыва отношений с иностранными поставщиками запчастей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Крузенштерн и Седов

Навигацию барка «Крузенштерн» пришлось отложить до октября из-за затянувшегося ремонта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ректора Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогона.

«В настоящее время на „Крузенштерне“ продолжается плановый ремонт, в ходе которого на судне прошла замена двух главных двигателей. С учетом настройки, наладки, отказа [иностранных] поставщиков процесс затянулся. Но мы с этим справились и это очень хороший результат. Работа двигателей и валолиний проверена, все нормально», — сказал Волкогон.

По его словам, теперь ведутся переговоры с судостроительным заводом «Янтарь» о проведении на его базе швартовых испытаний. После них КГТУ будет проводить работы по установке на барке системы охлаждения машинного отделения и аварийного дизель-генератора. Но из-за замены импортного оборудования на отечественное, которое изготавливается эксклюзивно в течение 5-6 месяцев, эти работы задерживаются.

«Планируем, что после установки системы охлаждения «Крузенштерн» выполнит комплекс ходовых испытаний. Ориентировочно к октябрю это все завершится. И уже в октябре барк выйдет в свое первое учебное плавание этого года. В результате наши курсанты и курсанты других вузов Росрыболовства полностью пройдут первую морскую практику на парусниках «Седов», который совершит три рейса, и «Крузенштерн», — добавил Волкогон.

Ранее планировалось, что эти суда совершат в текущем году по два морских похода с курсантами, отметил ректор.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter