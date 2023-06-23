Ремонт «Крузенштерна» затянулся из-за разрыва отношений с иностранными поставщиками запчастей

Навигацию барка «Крузенштерн» пришлось отложить до октября из-за затянувшегося ремонта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ректора Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогона.



«В настоящее время на „Крузенштерне“ продолжается плановый ремонт, в ходе которого на судне прошла замена двух главных двигателей. С учетом настройки, наладки, отказа [иностранных] поставщиков процесс затянулся. Но мы с этим справились и это очень хороший результат. Работа двигателей и валолиний проверена, все нормально», — сказал Волкогон.

По его словам, теперь ведутся переговоры с судостроительным заводом «Янтарь» о проведении на его базе швартовых испытаний. После них КГТУ будет проводить работы по установке на барке системы охлаждения машинного отделения и аварийного дизель-генератора. Но из-за замены импортного оборудования на отечественное, которое изготавливается эксклюзивно в течение 5-6 месяцев, эти работы задерживаются.

«Планируем, что после установки системы охлаждения «Крузенштерн» выполнит комплекс ходовых испытаний. Ориентировочно к октябрю это все завершится. И уже в октябре барк выйдет в свое первое учебное плавание этого года. В результате наши курсанты и курсанты других вузов Росрыболовства полностью пройдут первую морскую практику на парусниках «Седов», который совершит три рейса, и «Крузенштерн», — добавил Волкогон.

Ранее планировалось, что эти суда совершат в текущем году по два морских похода с курсантами, отметил ректор.