В Калининграде планируют заменить брусчатку на асфальт на углу Театральной и проспекта Мира

В Калининграде планируют заменить брусчатку на асфальт на углу Театральной и проспекта Мира
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде на углу улицы Театральной и проспекта Мира планируют демонтировать брусчатку и заменить ее на асфальт. Мэрия города объявила аукцион на эти работы, и заявку на него можно подать до 30 июня.

«Продолжаем планомерно заменять булыжник на асфальт на перекрестке с трамвайными путями, — пояснила пресс-служба горадминистрации необходимость проведения работ. — Ищем подрядчика, у которого будет 2 месяца, чтобы провести эту работу. Готовы выделить из бюджета на эти цели 5 млн рублей».

Отмечается, что курсирование трамваев на этом участке на время проведения работ не должно прекращаться.

«Замена брусчатого покрытия на асфальтобетон помогает повысить скорость транспорта на таких перекрестках», — добавили в пресс-службе.

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