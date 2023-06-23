Калининградец не выплатил алименты матери и остался без машины

В Калининграде приставы забрали «Мерседес» у мужчины, который не платил алименты на содержание матери-пенсионерки. Долг составил свыше 160 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Должник не проживал по месту прописки, поэтому его и его машину объявили в исполнительный розыск. Транспортное средство нашли на одной из Калининградских строек. Во время описи к приставам подошёл сам владелец, который работал на этом объекте.

«В отношении калининградца было возбуждено дело об административном правонарушении за неуплату средств на содержание нетрудоспособных родителей (ст. 5.35.1 КоАП РФ). Суд назначил должнику административное наказание в виде 20 часов обязательных работ. Приставы также ограничили гражданина в специальном праве управления транспортным средством», — говорится на сайте УФССП .

Сейчас с зарплаты мужчины удерживаются средства на содержание матери. Вернуть себе машину и право водить калининградец сможет только после полного погашения долга.