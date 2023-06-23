Минконтроль: из-за Дня молодежи в субботу в регионе запрещена розничная продажа алкоголя

Минконтроль: из-за Дня молодежи в субботу в регионе запрещена розничная продажа алкоголя
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Антиалкогольная кампания

В субботу, 24 июня, на территории региона будет запрещена розничная продажа алкоголя из-за празднования Дня молодежи. Об этом предупреждает региональный Минконтроль.

Как уточнили в ведомстве, в России День молодежи официально празднуется 27 июня. Однако в четверг, 22 июня, региональное Заксобрание перенесло приуроченный к празднику запрет продажи алкогольной продукции на последнюю субботу месяца — 24 июня.

«Несмотря на то, что региональный закон не вступил в законную силу, по мнению Министерства, розничная продажа алкогольной продукции запрещена на территории Калининградской области 24 июня 2023 года, а не 27 июня 2023 года, так как Закон № 222, запрещая продажу алкогольной продукции, в первую очередь содержит юридическую привязку именно к самому празднику Дню молодежи, который в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 02 мая 2023 года № 132-рп „О Дне молодежи“ отмечается в последнюю субботу июня. Учитывая, что правовые акты Президента Российской Федерации обладают большей юридической силой, то применению подлежит дата празднования Дня молодежи 24 июня 2023 года», — пояснили в министерстве.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter