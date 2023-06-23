Минконтроль: из-за Дня молодежи в субботу в регионе запрещена розничная продажа алкоголя

В субботу, 24 июня, на территории региона будет запрещена розничная продажа алкоголя из-за празднования Дня молодежи. Об этом предупреждает региональный Минконтроль.

Как уточнили в ведомстве, в России День молодежи официально празднуется 27 июня. Однако в четверг, 22 июня, региональное Заксобрание перенесло приуроченный к празднику запрет продажи алкогольной продукции на последнюю субботу месяца — 24 июня.

«Несмотря на то, что региональный закон не вступил в законную силу, по мнению Министерства, розничная продажа алкогольной продукции запрещена на территории Калининградской области 24 июня 2023 года, а не 27 июня 2023 года, так как Закон № 222, запрещая продажу алкогольной продукции, в первую очередь содержит юридическую привязку именно к самому празднику Дню молодежи, который в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 02 мая 2023 года № 132-рп „О Дне молодежи“ отмечается в последнюю субботу июня. Учитывая, что правовые акты Президента Российской Федерации обладают большей юридической силой, то применению подлежит дата празднования Дня молодежи 24 июня 2023 года», — пояснили в министерстве.