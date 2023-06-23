В Гвардейском районе на сельхозземлях обнаружена свалка площадью 3,56 га

В Гвардейском районе на сельхозземлях обнаружена свалка площадью 3,56 га
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гвардейском районе обнаружена крупная свалка на землях сельхозназначения. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора, строительный мусор складируется на площади 3,56 га, а сами земли должны были использовать для животноводства.

«Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости отсутствуют, — уточняет пресс-служба надзорного ведомства, — В соответствии с данными, полученными от администрации муниципального образования, договора аренды на земельный участок не заключались. Таким образом, земельный участок относится к неразграниченной государственной собственности».

Кроме строительного мусора на участке находятся навалы грунта неизвестного происхождения, а также имеются следы большегрузной гусеничной техники и проведения земляных работ. Соседние с несанкционированной свалкой земли зарастают пижмой, золотарником и осотом, а также деревьями и кустарником.

«В местах складирования отходов и в навалах грунта отобраны почвенные образцы и направлены на исследование в Калининградский филиал „ВНИИЗЖ“. По результатам лабораторных исследований установлено превышение содержание массовой доли цинка и свинца», — отмечается в пресс-службе.

В адрес администрации муниципалитета направлено письмо о необходимости ликвидации несанкционированной свалки.

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