В Калининграде с января по май насчитали 650 тысяч туристов

Число туристов в Калининградской области с января по май выросло на 15% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составило 650000 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Тренд российского туризма – рост количества постоянных гостей. Для Калининградской области это уже традиционная история. Помимо качественной инфраструктуры, доступности туристических объектов и разнообразных форматов отдыха, индустрия гостеприимства привлекает путешественников программами лояльности, выгодными персональными предложениями и бонусами», – процитировали в пресс-службе министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака.

Ранее сообщалось, что в регионе ожидают почти 2 млн туристов в 2023 году.