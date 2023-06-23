В Черняховске собственник превращенной в завод кирхи задумался о ее реконструкции

В Черняховске собственник превращенной в завод кирхи задумался о ее реконструкции
Фото: портал Prussia39.ru
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Собственник кирхи Меланхтон в Черняховске задумался о ее реконструкции. Объект, расположенный на перекрестке улицы Победы и 2-го переулка Победы, сильно пострадал во время боев за Инстербург, после войны утратил башню и был сильно перестроен с применением силикатного кирпича. В советское время здание использовалось как гвоздильно-сеточный цех завода «Техмаш», однако в последние годы оно пустовало, но охранялось новым собственником.

В мае жители Черняховска сообщили в паблике «Черняховск Главный», что на крыше здания появились рабочие, однако подробностей не выяснили. После запроса «Нового Калининграда» администрация муниципалитета пояснила, что объект находится в собственности у местной компании «Ленар», занимающейся техобслуживанием автомобилей, а также резкой и обработкой камня.

«Мы связались с собственником, и он пояснил, что его сейчас обследуют для принятия решения о возможной реконструкции», — заявили в администрации.

Руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов уточнил, что «этот изуродованный объект» не является памятником архитектуры.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter