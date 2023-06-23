В Черняховске собственник превращенной в завод кирхи задумался о ее реконструкции

Собственник кирхи Меланхтон в Черняховске задумался о ее реконструкции. Объект, расположенный на перекрестке улицы Победы и 2-го переулка Победы, сильно пострадал во время боев за Инстербург, после войны утратил башню и был сильно перестроен с применением силикатного кирпича. В советское время здание использовалось как гвоздильно-сеточный цех завода «Техмаш», однако в последние годы оно пустовало, но охранялось новым собственником.



В мае жители Черняховска сообщили в паблике «Черняховск Главный», что на крыше здания появились рабочие, однако подробностей не выяснили. После запроса «Нового Калининграда» администрация муниципалитета пояснила, что объект находится в собственности у местной компании «Ленар», занимающейся техобслуживанием автомобилей, а также резкой и обработкой камня.

«Мы связались с собственником, и он пояснил, что его сейчас обследуют для принятия решения о возможной реконструкции», — заявили в администрации.

Руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов уточнил, что «этот изуродованный объект» не является памятником архитектуры.