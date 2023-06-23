В Калининграде ищут подрядчика для ремонта здания общинного дома «Хаберберг»

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта здания общинного дома «Хаберберг»
Фото: Дмитрий Востриков / Prussia39
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В Калининграде идут поиски подрядчика для ремонта старинного здания общинного дома «Хаберберг». Информацию об этом разместили на сайте госзакупок.

Исторический объект 1911 года постройки расположен в переулке Большевистском, дом 2/6. На ремонт выделят 8,5 миллионов рублей. Заявки принимаются до 30 июня 2023 года. Сроки выполнения работ — с 1 августа по 30 сентября этого года.

Проект предусматривает ремонт фасадов, частичную замену оконных и дверных заполнений, демонтаж штукатурки наружных стен и краски на участках лицевой кирпичной кладки, последующую их отделку, а также восстановление крыльца с металлическими ограждениями и навесами.

«Здание общинного дома „Хаберберг“ построено в Кёнигсберге на западной окраине Хабербергского кладбища на Хассель-штрассе 3-5 в 1911 году. В общинном доме располагались: два зала для конфирмирующихся и офис священника, а также квартиры священника, дьякона, церковного служки и двух общинных сестер», — рассказывает портал Prussia39.

Здание сильно пострадало во время Великой Отечественной войны. Сейчас здесь находится детский сад № 40. В 2007 году оно получило статус объекта культурного наследия местного значения.

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