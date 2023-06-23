В Калининграде из Товарного ручья выловили два холодильника (фото)

В Калининграде из Товарного ручья выловили два холодильника (фото)
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
Все новости по теме: Экология

Сотрудники калининградского МБУ «Чистота» выловили из Товарного ручья два холодильника. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, для вывоза крупногабаритного мусора пришлось подгонять трактор с самосвалом.

«Это ж представить только, сколько сил потребовалось кому-то для того чтобы их туда перенести, — написали о вывозе холодильников сотрудники пресс-службы. — Чтобы унести у нас ушло не меньше. Автомобильным покрышкам в водоёме после этого уже даже как-то не удивляешься, хотя вопрос всё тот же — ну, не можете вывезти в пункт утилизации, но в воду-то зачем».

Уточняется, что сигнал о засоренности ручья в мэрию поступил от одной из горожанок.

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