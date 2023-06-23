Мэрия: в воскресенье вечером трамвай № 5 будет ходить по усеченному маршруту

Вечером в воскресенье в Калининграде временно изменится маршрут трамвая № 5. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

«В воскресенье, 25 июня, трамвай № 5 после 21:30 будет ходить по укроченному маршруту от Аллеи смелых до пл. Победы, далее по Ленинскому и Шевченко уйдёт обратно. Дело в том, что мы готовимся к капремонту участка Фестивальной аллеи у „Янтарного сказа“, поэтому там нам необходимо обустроить стрелки для реверсивного движения. С понедельника „пятёрочка“ пойдёт снова как обычно», — уточнили в мэрии.