«Ростех» предлагает маркировать изделия из янтаря, чтобы «ударить по нелегальной добыче»

В госкорпорации «Ростех» предлагают ввести обязательную маркировку изделий из янтаря, чтобы покупатель мог проверить происхождение камня. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко в пятницу, 23 июня, на Amberforum-2023.



«Сейчас думаем активно над тем, чтобы внедрить маркировку янтаря. Сейчас экономика развивается очень бурно в нашей стране — мы лидеры практически во всем мире по внедрению цифровых решений. С помощью технологии „блокчейн“ можно отслеживать происхождение янтаря от карьера до конечного покупателя, поэтому сейчас активно думаем о том, чтобы маркировать. Это как раз таки ударит по нелегальной добыче. Мы и так навели здесь уже порядок — меньше стало нелегалов, которые раньше копали в открытую, насколько я знаю. А сейчас только ныряльщики остались — с ними сложнее бороться. Но, тем не менее, маркировка поможет и в этом плане нарастить и объем легального янтаря на рынках не только нашей страны, а прежде всего Китая и других рынках», — пояснил Евтушенко.

По его словам, технология маркировки проста, давно используется для других товаров, и в случае с янтарными изделиями ее «вполне реально» внедрить уже в 2024 году. «Ну, конечно, противодействие присутствует от тех, кто поставляет на рынок контрафактную продукцию. Но я уверен, что мы вместе с правительством области, вместе с правительством нашей страны преодолеем это сопротивление и будут на рынке только качественные, только произведенные легальным производителем изделия», — заключил Евтушенко.