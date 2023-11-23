Янтарный комбинат разработал систему маркировки янтаря для защиты от подделок

На Калининградском янтарном комбинате разработали экспериментальный метод маркировки янтаря. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Уникальность метода заключается в том, что еще на моменте фасовки продукции комбината на упаковку легально добытого камня будет помещен уникальный цифровой код, свидетельствующий о законном происхождении материала.

Власти комбината ожидают, что такой способ поможет бороться с продукцией, изготовленной из незаконно добытого материала, и с подделками из полиэфирных смол. Предполагается, что таким же методом будет маркироваться и ювелирная продукция. Маркированный янтарь планируют поставлять не только в другие регионы России, но и иностранным покупателям.

Итоги эксперимента планируют подвести в январе 2024 года. Пресс-служба комбината сообщает, что в случае удачного завершения опыта, его попробуют внедрить на законодательном уровне.