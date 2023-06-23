Власти ожидают на Кантовском конгрессе участников из Китая, Ирана и «других дружественных стран»

Власти ожидают, что в Международном Кантовском конгрессе, который пройдет в Калининграде в 2024 году, примут участие философы «из дружественных стран». Вопрос обсуждался в пятницу, 23 июня, на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения немецкого философа Иммануила Канта, пишет ТАСС. Провести конгресс планируют с 22 по 24 апреля 2024 года.



По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, к участию будут приглашены «ведущие философы из разных стран мира», сообщает издание.

«Понятно и наше участие — русская философская мысль, и наши дружественные страны — Индия, Китай, многие другие наверняка тоже будут участвовать», — сказал Алиханов. По поводу участия европейских философов губернатор высказался, что есть ученые, которые продолжают контактировать и дружить с калининградскими коллегами, но для того, чтобы принять участие в конгрессе, им потребуется «определенное мужество», и смогут ли они приехать в Калининград или принять участие в конгрессе в онлайн режиме, пока неизвестно.

В заседании оргкомитета также приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Последний сообщил, что в честь юбилея Канта в этом и следующем году пройдут Международный конкурс студенческих работ, Международная летняя школа для исследователей, молодых ученых и студентов, а также Международная олимпиада по философии, где ожидается не менее тысячи участников в 2024 году. Кроме того, в Калининграде планируют открыть памятник «Три критики Иммануила Канта». Чернышенко поручил Минобрнауки России, Министерству просвещения России и Министерству культуры России организовать работу по популяризации философского наследия Канта среди студентов вузов, а также совместно с ведущими вузами страны подготовить программу конгресса.