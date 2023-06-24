«Балтберегозащита» ищет нового подрядчика для берегоукрепления в Отрадном

Госучреждение «Балтберегозащита» ищет подрядчика для завершения работ по берегоукреплению в поселке Отрадное Светлогорского округа. Аукцион объявлен на портале госзакупок.



Начальная цена контракта составляет 172,8 млн рублей, источник финансирования — средства бюджетного учреждения. Победителя торгов должны будут определить 4 июля. Ему предстоит выполнить работы в течение шести месяцев. Согласно документации, приступить к строительству необходимо в июле 2023 года. Объект требуется ввести в эксплуатацию до 30 декабря. Протяженность линии берегозащиты составляет 899 м.

Ранее суд признал недействительными итоги торгов на укрепление берегового склона в Отрадном и Светлогорске. Работы выполняла компания «ЯнтарьСервисБалтик», общая стоимость двух контрактов — почти 400 млн рублей. Иск к подрядчику и «Балтберегозащите», которая выступала заказчиком работ, подала областная прокуратура. В ведомстве указали, что «ЯнтарьСервисБалтик» была единственной компанией, заявившейся на участие в торгах, при этом в конце 2021 года ее привлекли к административной ответственности по статье о незаконном вознаграждении от имени юрлица и оштрафовали на 1 млн рублей.

Согласно порталу госзакупок, контракт на берегоукрепление в Отрадном с «ЯнтарьСервисБалтик» на сумму 242,6 млн рублей, заключенный в апреле 2022 года, признан недействительным. Он был исполнен на 165,1 млн рублей.