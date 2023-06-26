В середине недели в Калининградской области обещают прохладу и дождь

В Калининградской области на наступившей неделе ожидается несколько прохладных по летним меркам дней. Об этом сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Если в понедельник, по его данным, температура воздуха составит до 24 градусов, то во вторник-среду — 19. В эти дни ожидаются дожди, днем во вторник — ливни. В четверг-пятницу столбик термометра повысится до 22-24 градусов.

Гидрометцентр России также обещает в понедельник до 24 градусов, во вторник — 19. В среду, по его данным, будет 21, затем в течение трех дней будет 23 градуса, в воскресенье — 25. Серьезные осадки ожидаются во вторник и среду, в четверг и субботу — слабее.