В Калининграде ночью на улице нашли пятилетнюю девочку с банковской картой матери (видео)

В Калининграде полицейские нашли ночью на улице 5-летнюю девочку с банковской картой матери. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, бредущий в одиночестве ребенок был найден уже под утро сотрудниками патрульно-постовой службы.



«Полицейские подобрали малышку и привезли в отдел полиции, — уточняет пресс-служба ведомства. — Правоохранителям удалось быстро установить личность и адрес несовершеннолетней — у 5-летней Ани при себе была обнаружена банковская карта её матери».

Узнав адрес родителей, девочку доставили домой, где её мать спала, не зная, что ребёнок ушёл из дома.

«Сегодня в 7 часов утра я проснулась от звонка полиции, — рассказала женщина. — Мне сообщили, что нашли моего ребенка. Она взяла мою карточку и решила сходить самостоятельно в магазин и купить каких-то сладостей».

Попасть обратно в подъезд девочка не смогла, так как не сумела открыть дверь.

В отношении матери составлен административный протокол.