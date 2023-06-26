В Госдуме предложили запретить ЧВК вербовать уголовников

В Госдуме предложили запретить частным военным компаниям вербовать уголовников. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, согласно принятым недавно Госдумой законам находящиеся под приговором не смогут больше заключать контракты с ЧВК, а только с Минобороны.



«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты, — пояснил в понедельник, 26 июня, Крашенинников. — Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана. В этом смысле уже совершенно точно одна часть функций у ЧВК ушла, они уже не могут оттуда брать».