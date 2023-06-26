УМВД: нетрезвый житель Неманского района угнал у сожительницы «Фольксваген»

В Неманском районе нетрезвый мужчина угнал автомобиль у своей сожительницы. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 33-летний угонщик без прав был задержан, после чего против него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».



«Установлено, что в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вопреки запрету своей сожительницы сел за руль принадлежащего ей автомобиля Volkswagen Transporter, — поясняет пресс-служба ведомства. — О произошедшем женщина сообщила в дежурную часть МО МВД России „Неманский“. Сотрудники ГИБДД оперативно установили местонахождение транспортного средства и задержали водителя».

В полиции установили, что водительских прав у мужчины никогда не было. В его отношении инспекторы ДПС также составили несколько административных протоколов.