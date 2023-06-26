За Музеем янтаря собираются вырубить 62 дерева для благоустройства территории

Для благоустройства территории за Музеем янтаря собираются вырубить 62 дерева и два кустарника. Об этом сказано в утверждённом проекте компенсационного озеленения, опубликованном на сайте администрации Калининграда. Под вырубку попали ивы, клёны, липы, ясени, тополь, лиственница, боярышник, черёмуха и алыча, а также куст спиреи японской. Площадь вырубки составляет 734 кв. метра. Взамен на той же территории планируют высадить 37 клёнов и два дёрена.





В ноябре 2022 года областной градостроительный совет одобрил концепцию благоустройства территории у Музея янтаря. За башней «Дона» хотят проложить дорожки, установить скамейки и создать место для проведения мероприятий. Также запланировано обустройство парковки на 35 машиномест и 3 места для автобусов.

Концепцию разработала студия «Другая архитектура». В декабре музея провёл аукцион по поиску подрядчика для разработки проектной документации. Контракт стоимостью 4,9 млн рублей в январе заключили с той же «Другой архитектурой».